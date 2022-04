Sito interesse nazionale in Ciociaria, Buschini risponde al segretario Chiarlitti

“Ho letto con preoccupazione il comunicato firmato da Sandro Chiarlitti, segretario della

Filctem Cgil – ha affermato il consigliere regionale Mauro Buschini – Mi sento di raccogliere l’allarme e soprattutto lo stimolo a mettersi ulteriormente in azione affinché il Sin sia una opportunità di miglioramento ambientale, non un limite allo sviluppo ed agli investimenti industriali. Per questo motivo nel primo incontro che ho avuto con il commissario dopo la delibera

di nomina da parte della giunta regionale abbiamo convenuto sulla duplice esigenza di

accelerare la bonifica e sburocratizzare le procedure per gli investimenti, a partire dalle

tempistiche della chiusura dei procedimenti. Ho chiesto, dunque, dopo aver letto il comunicato, al commissario un incontro al quale inviterò il sindacato, Unindustria, il consorzio industriale ed i colleghi consiglieri regionali del territorio per affrontare questi temi fondamentali. Il commissario, che ringrazio, ha dato la sua disponibilità per martedì 19 aprile alle 14,30″.

Redazione Digital