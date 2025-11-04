Sinner, “Felice di essere nato in Italia e non in Austria”

Il primo pomeriggio dal suo arrivo a Torino, Jannik Sinner lo ha trascorso all’Istituto di Candiolo-Irccs per la ricerca e la cura del cancro, e non è la prima volta che lo fa. Accolto dalla presidente della Fondazione, Allegra Agnelli, il numero 1 del mondo (almeno per questa settimana), ha poi lanciato l’edizione 2025 della campagna «Un ace per la ricerca», con cui Intesa Sanpaolo devolverà alla Fondazione 100 euro per ogni ace messo a segno nelle partite delle Finals, che diventeranno 500 nelle semifinali e 1.000 nella finale. E in un set all’interno dell’istituto era stata registrata anche una puntata di «Jannik, oltre il tennis», la produzione originale di Sky Sport in cui Sinner si racconta, con la puntata in onda da mercoledì 5 alle 20.45 su Sky Sport Tennis e NOW, on demand e su Insider, la sezione premium del sito skysport.it. Gli viene chiesto delle sue origini, e sull’eventualità che nascere 50 chilometri in più rispetto a San Candido gli avrebbe potuto portare meno critiche sul fatto di essere o non essere italiano. «E’ una domanda a cui non so rispondere, ma sono orgoglioso di essere italiano, sono molto felice di essere nato in Italia e non in Austria, o da un’altra parte, perché secondo me onestamente questo Paese merita molto di più, anche di quello che sto facendo io. Perché abbiamo le strutture, abbiamo gli allenatori, abbiamo i giocatori, abbiamo tantissime mentalità differenti. Quindi abbiamo di tutto per essere lì a competere contro i migliori al mondo e secondo me dobbiamo unirci, stare insieme e darci forza per avere più trofei e più orgoglio possibile, perché secondo me l’Italia lo merita». corriere.it