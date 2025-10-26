Sinner batte Zverev, quarto titolo stagionale a Vienna

Jannik Sinner vince una stupenda finale all’Atp 500 di Vienna battendo un grande Alexander Zverev (3-6 6-3 7-5 in due ore e 30 minuti), dimostrando che non si è dimenticato certo come si vincono partite combattute fino all’ultimo punto. Se escludiamo i match contro Alcaraz e i crolli fisici di Shanghai, era un po’ che Jannik non era messo davvero alle corde da un altro avversario, ma alla fine chi ne è uscito vincitore è stato lui, il più forte. Sinner conquista così il ventiduesimo torneo della carriera, il quarto nel 2025, e continua la caccia per tornare numero uno: cinquecento punti ad Alcaraz li ha recuperati, ora i due (staccati di 840 punti) si ritroveranno a Parigi. Una partita bellissima, questa finale di Vienna, con tanti, tanti applausi anche a Zverev, un giocatore che sembra ritrovato: il tedesco a questi livelli potrebbe essere davvero l’avversario che manca per mettere un po’ di pepe al duopolio italo-spagnolo. gazzetta.it