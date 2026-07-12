Sinner batte Zverev in finale di Wimbledon, l’azzurro si conferma re di Londra

di · 12 Luglio 2026

Sinner batte Zverev in finale di Wimbledon, l’azzurro si conferma re di Londra. Battuto in finale Zverev 6-7, 7-6, 6-3, 6-4. 

 

 

 