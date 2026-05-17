Sinner batte Ruud, è il nuovo re di Roma 50 anni dopo Panatta

di · 17 Maggio 2026

Sinner-Ruud 6-4, 6-4: Jannik fa la storia, è campione a Roma. L’azzurro vince agli Internazionali d’Italia 50 anni dopo Adriano Panatta e conquista tutti i i Master 1000, il più giovane a ottenere questo risultato. 

Redazione Digital 