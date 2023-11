Sinner batte Medvedev, l’azzurro in finale contro Djokovic

Jannik Sinner show alle Atp Finals di Torino. Il talento azzurro batte il russo Daniil Medvedev in tre set (6-3, 6-7, 6-1), dopo due ore e 29 minuti di gioco, e vola in finale. È il primo italiano a raggiungere un risultato così prestigioso nel torneo dei “maestri”. «È stata una partita molto molto difficile ma alla fine ho trovato le giuste soluzioni per vincere», commenta orgoglioso. Affronterà per il titolo Novak Djokovic, numero 1 del mondo, in un remake della sfida di pochi giorni fa (finita 7-5, 6-7, 7-6 per il giovane di San Candido): il serbo ha liquidato lo spagnolo Carlos Alcaraz con un perentorio 6-3, 6-2, in un match più combattuto di quanto dica il punteggio, che ha avuto momenti di grande spettacolarità.

Redazione Digital