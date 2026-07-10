Sinner batte Djokovic, l’azzurro è in finale di Wimbledon

Il delitto perfetto ha una vittima, l’abitante più anziano di Church Road. Alla straordinaria velocità di 24 titoli Slam, di cui sette Wimbledon e 39 anni d’età Novak Djokovic prende la porta dei Championships buttato fuori a calci dal nuovo proprietario, Jannik Sinner. Tornato splendido splendente, dopo aver usato i primi cinque match per ricominciare a fidarsi del proprio corpo e dei propri colpi, il numero uno si ripresenta in finale per il secondo anno consecutivo, determinato a difendere il titolo dalle grinfie affilate di Sascha Zverev, il Next Gen rianimato dalla vittoria a Parigi che ha messo la parola fine alla favola di Arthur Fery, dandogli un dispiacere proprio sull’isola di Arturo.

Archiviato il coccolone di Parigi, Jannik è di nuovo affilato, inavvicinabile al servizio (quattro punti in totale concessi a Djokovic in tutto il primo set), vicino alla perfezione nelle geometrie da fondo, cui il serbo s’inchina impossibilitato a tenere il ritmo forsennato imposto dal migliore, che ha ritrovato il suo splendore nell’erba. L’illusione che la semifinale sia equilibrata dura quattro game, prima che il Djoker sul 2-2 debba annullare una palla break con un sontuoso rovescio lungolinea. Serbia-Italia 3-2, ma dura poco. Nel nono game, sotto le suole di Nole si spalancano due occasioni di fuga per il rivale: sulla prima Jannik mette in rete un facile smash, forse disturbato dal vento che spazzola a folate il campo centrale; sulla seconda, sul disperato attacco a rete di Djokovic, l’azzurro infila nella cruna del match un millimetrico passante lungolinea di dritto. E’ la svolta. 5-4, 6-4 in 40’. Il secondo set ricalca il paradigma del primo. Sinner al comando delle operazioni, Djokovic aggrappato a un servizio non all’altezza e tenuto costantemente sotto pressione dalla risposta del numero uno. L’allievo ha superato il maestro. Sul 2-2 il serbo intossicato di errori va sotto 15-40. In tribuna si alza in piedi Jelena, la moglie, forse nel tentativo di infondergli gli energie mancanti. In qualche modo, con la complicità di Jannik che sparacchia nel Tamigi, il fuoriclasse si barcamena. Ma è solo questione di tempo. Pochi minuti dopo, abbandonato dalla battuta e a corto di soluzioni, il Djoker s’inchina alla smorzata sinneriana di ottima fattura, non prima di essersi inventato un rovescio non esistente in natura, così stretto da morire ai piedi della rete. C’è il break. Italia-Serbia 4-3, 5-3 tenendo a zero la battuta con tre ace, 6-4 sigillando il set a zero. La metamorfosi è compiuta. Sinner è diventato Djokovic. Più giovane, performante, efficace. Un tennis di grande economia, pochi sprechi e solo resa, unitamente all’avvilimento dell’uomo di Belgrado, consente a Jannik il break in apertura di terzo set. Il resto succede per conseguenza, con un effetto domino inarrestabile. Chiudere 6-4, a questo punto, appare ineluttabile a ciascuno degli spettatori del centrale, che nulla possono per allungare un match segnato. Finisce con un appoggio alto di Djokovic, in recupero affannoso dopo una smorzata dubitabonda, addirittura goffo: palla steccata e in corridoio. Lo specchio di tutta la semifinale nobile di Wimbledon. Questo campo rivedrà mai Djokovic? Chi lo sa. «Un’altra finale, qui, che emozione – dice il vincitore -, Djokovic ha ispirato un’intera generazione, me incluso, ma questo è il torneo più speciale che abbiamo e sono felice di essere ancora qui. Lui aveva vinto in Australia, ho dovuto fare qualche aggiustamento: sono stato aggressivo e ho servito bene. I primi turni mi sono serviti per aggiustarmi all’erba, oggi ho alzato il livello».

Domenica la sfida contro Zverev, nel frattempo salito al numero 2 del ranking superando Alcaraz, il top player che non ha mai conquistato un titolo sull’erba. Dire che Sinner Jannik da sesto Pusteria, Italy, è favorito, è un understatement. corriere.it