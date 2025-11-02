Sinner batte Auger Aliassime, l’azzurro torna numero 1 al mondo

L’uomo in missione per conto degli dei del tennis (e di se stesso) si conferma uno straordinario realizzatore di opportunità. Perdendo inopinatamente al primo turno a Parigi, Carlos Alcaraz gli aveva aperto uno spiraglio per riprendersi la vetta del ranking, e Jannik Sinner infila il piede nella porta, impedendole di chiudersi. Batte Felix Auger-Aliassime in due set: 6-4, 7-6. Conquista per la prima volta in carriera l’ultimo Master 1000 stagionale, 23esimo titolo in totale, quinto dell’anno; infila la decima vittoria consecutiva in tredici giorni (Vienna più Parigi), la 26esima sul veloce al chiuso, confermandosi ingiocabile indoor dal novembre 2023, quando si arrese in finale a Torino a Djokovic dopo averlo sconfitto nel girone. E si riprende il numero uno in classifica, che terrà una settimana per poi restituirlo lunedì 10 novembre ad Alcaraz, quando il sistema scaricherà i punti delle Finals di cui difende la corona. E’ un regno momentaneo che fa bene al morale, all’umore, al tennis e al portafoglio. Ciò significa che sarà il Master di Torino, che mette in palio 5 mila dollari per il vincitore imbattuto, a decidere il re del 2025. Un finale col botto. corriere.it