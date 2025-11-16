Sinner batte Alcaraz, l’azzurro si aggiudica le Atp Finals

L’azzurro trionfa di nuovo a Torino, batte 7-6 7-5 lo spagnolo dopo più di 2 ore di partita. Sinner vince ancora una volta senza perdere neanche un set. 

Redazione Digital 