Sinner batte Alcaraz in finale di Wimbledon, l’azzurro è il re di Londra

Sinner è il primo italiano a vincere Wimbledon: battuto in finale Alcaraz 4-6; 6-4; 6-4; 6-4.

Per il numero 1 è il quarto Slam della carriera, il primo lontano dal cemento, superficie in cui aveva vinto Australian Open (due volte) e Us Open.

Le prima parole di Jannik: «Grazie per il bellissimo giocatore che sei, abbiamo un bel rapporto, hai un grandissimo team e se continuerai così terrai tante volte tra le mani questo trofeo, già lo hai vinto due volte. I miei genitori qui, mio fratello, tutto il team: averli qui è bellissimo. Soprattutto grazie a mio fratello che è qui perché non c’è una gara di Formula 1. Non importa come vinci o come perdi, soprattutto nei tornei importanti, devi capire cosa non ha funzionato e lavorare lì, usare la sconfitta e continuare a lavorare, è uno dei motivi per cui sono qui. L’ultimo game ho servito molto bene, sono contento per questo. Negli Slam ogni momento può cambiare la partita, sono contento di aver tenuto a bada i nervi. Il tappo di champagne in campo? Solo qua succede, per questo è così bello giocare qui. Sarò membro onorario del club? Bellissimo, ma spero che la mia carriera durerà di più! Fantastico essere in questa posizione, è il sogno dei sogni quando si è giovani, ora sto vivendo il mio sogno ed è bellissimo. Voglio ringraziare il mio team, mi date così grandi emozioni dentro e fuori dal campo, insistiamo per diventare un tennista e una persona migliore».

Redazione Digital