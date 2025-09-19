Sigarette, aumentano i prezzi quasi 2 euro in più a pacchetto

Da gennaio 2026 il costo di un pacchetto di sigarette potrebbe aumentare. Parliamo di una differenza di qualche decina di centesimi. Aumenti che dovrebbero proseguire anche nel 2027 e nel 2028, fino a un massimo di circa un euro e mezzo. Il prezzo delle sigarette elettroniche e degli altri prodotti da fumo senza combustione invece dovrebbe rimanere stabile. È questa l’ipotesi su cui lavora il governo nell’ambito della Manovra, secondo quanto riporta il Messaggero. L’obiettivo è aumentare o almeno mantenere i 15 miliardi di gettito fiscale l’anno garantiti dal settore allo Stato. «Le mie considerazioni partono da un principio chiaro: non posso e non voglio permettere che lo Stato perda 15 miliardi di euro di gettito. Questo dato, che solo per le accise si attesta intorno ai 15 miliardi, ma che complessivamente supera i 22 miliardi, è cruciale per il bilancio. Chi non comprende questo punto non ha capito la posta in gioco», ha dichiarato Federico Freni, sottosegretario a l ministero dell’Economia e delle Finanze, durante la presentazione del Rapporto di Logista sulla distribuzione dei prodotti da fumo e non da fumo 2025. Il documento è stato presentato da Logista, in partnership con Fondazione Tor Vergata. «I prodotti del tabacco hanno sempre contribuito in modo significativo alle casse dello Stato e dobbiamo far valere questo dato a Bruxelles – ha aggiunto Freni – Dobbiamo essere bravi a valorizzare le nostre economie di filiera e a dimostrare che la stabilità regolamentare e fiscale è un’opportunità di investimento per il nostro Paese grazie al calendario fiscale triennale delle accise sul tabacco in Italia». corriere.it