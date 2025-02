Sigarette, aumentano i prezzi 6 euro a pacchetto

Dall’8 febbraio 2025 il prezzo delle sigarette è aumentato. Di nuovo, dopo gli aumenti registrati per alcune marche il 23 gennaio scorso. Lo ha confermato l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli con l’ultima Determinazione direttoriale. Per le Camel blue e white si devono spendere da oggi sei euro a pacchetto, mentre per le Winston red, silver e blue ci vogliono 5,5 euro.

Anche per i sigari sono previsti aumenti con i Balmoral A-Ejo Torpedo Mk 52 che costano da oggi 204 euro a pacco da 20 mentre per i Wintermans Corona servono 8,5 euro per un pacchetto da 5 pezzi. I prezzi di ogni marchio sono leggibili sul sito dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli e su quello della Federazione tabaccai. Gli aumenti dei prezzi delle sigarette sono dovuto agli incrementi programmati delle accise stabiliti dalle Leggi di Bilancio del 2023 e del 2024. Il governo Meloni, nella Manovra 2024, ha previsto un aumento della componente fissa dell’accisa sulle sigarette, portandola da 28,20 euro a 29,50 euro per mille sigarette a partire da quest’anno. Questo, ha portato a un aumento medio di circa 20 centesimi per pacchetto su diverse marche. Ad aumentare, ovviamente, non sono solo le sigarette. I rincari, infatti, riguardano anche i trinciati a taglio fino e i sigari: i Balmoral A-Ejo Torpedo Mk 52 arrivano a 204 euro per 20 pezzi, mentre i Wintermans Corona costano 8,5 euro per 5 unità. corriere.it