Sigarette 1 euro di aumento a pacchetto, ecco la nuova tassazione

Le anticipazioni sul pacchetto legislativo che la Commissione europea presenterà il 16 luglio e che prevede una nuova tassazione sui prodotti del

tabacco per finanziare il bilancio dell’Unione ha fatto insorgere i tabaccai. Per la Uit (Unione italiana tabaccai) si tratta di una proposta «scellerata», che rischia di mettere in ginocchio migliaia di tabaccai italiani e favorire il mercato parallelo del contrabbando. «Una misura che non tiene conto delle già insormontabili difficoltà operative delle rivendite italiane – si legge nella nota della Uit – né del crollo del’elconomia del settore in molte aree del

Paese. Abbiamo fornito analisi e proposte concrete alla VI commissione Finanze e attendiamo ancora risposte». Secondo quanto trapelato da Bruxelles, gli aumenti delle accise sarebbero imponenti: +139 per cento per le sigarette, +258 per cento per i tabacchi trinciati, +1.090 per cento per i sigari. L’impatto sul prezzo al consumo supererebbe il 20 per cento, con un effetto inflattivo stimato intorno allo 0,5 per cento. In Italia, un pacchetto di sigarette potrebbe aumentare di oltre 1 euro. «Abbiamo già visto in passato cosa comportano rincari simili – spiega il presidente Uit Pasquale Genovese -. Il rischio concreto è un boom del contrabbando e la perdita secca di gettito fiscale per lo Stato». La Uit sollecita un intervento urgente del governo italiano per bloccare l’iniziativa europea e difendere la rete delle rivendite. Genovese ha inoltre chiesto ai colleghi Mario Antonelli (Federazione italiana tabaccai) e Gianfranco Labib (Assotabaccai) di unirsi in un’azione congiunta e tempestiva presso le Autorità competenti. corriere.it