Un museo a cielo aperto dedicato a Maradona. Lo stadio San Paolo è diventato meta di una sorta di meta di pellegrinaggio per i tifosi del Napoli e non solo scossi dalla notizia della morte di Diego Armando Maradona. L’omaggio all’esterno della Curva B, settore dello stadio storicamente riservato all’ala più calda del tifo partenopeo. Sotto un enorme striscione con il volto di Maradona posto sull’anello superiore della curva e rivolto verso il piazzale esterno. In tanti hanno portato sciarpe azzurre, foto, fiori, mentre dei lumini sono stati disposti a terra in modo da formare il numero 10, maglia indossata dal campione argentino e che il Napoli ha ritirato in suo onore.

Redazione Digital