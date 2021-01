Anche quest’anno non potevano mancare i tradizionali tuffi nel Tevere dal ponte Cavour di Roma. “Speriamo di onorare questa tradizione. Siamo qui per augurare un buon anno a Roma e chiediamo un po’ di serenità dopo la strage che c’è stata. Anche io ho perso un fratello quest’anno. Questo tuffo è dedicato a lui e alle persone che non ci sono più”, ha detto “Mister Ok” Maurizio Palmulli prima di tuffarsi come ogni primo gennaio – è la trentatreesima volta – per augurare un buon anno a tutti, nonostante la pioggia e la piena del Tevere. Dopo di lui gli amici Marco Fois, Simone Caravella, Walter Schirra. Ad assisterli, la Polizia di Stato e i Vigili del Fuoco affinché tutto si svolgesse in sicurezza. rainews.it