Si tuffa in una zona vietata, ricoverato d’urgenza muore 16enne

Si stava godendo un pomeriggio d’estate insieme agli amici, tra risate e tuffi nell’Adda, quando in pochi istanti tutto è cambiato. Un 16enne è morto dopo che, giovedì poco dopo le 18, si era lanciato in acqua in località Bocchi di Comazzo (al confine con il comune di Merlino, nel Lodigiano) e non è più riemerso. Testimoni parlano di un possibile malore o di «un urto devastante» con la superficie del fiume. L’area, molto frequentata nella zona, è da tempo soggetta a divieto di balneazione e in passato è già stata teatro di incidenti simili. Secondo quanto ricostruito, a dare l’allarme sarebbe stato un passante che, assistendo alla scena, ha immediatamente chiamato i soccorsi. Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco di Lodi, che hanno attivato anche l’elicottero Drago dalla base di Malpensa. Le ricerche, condotte sia da terra che dall’alto, sono durante circa un’ora. Intorno alle 19, l’equipaggio dell’elicottero ha individuato il ragazzo disteso su una piccola lingua di sabbia. Non è chiaro se sia riuscito a trascinarsi a riva da solo o se sia stato aiutato da uno degli amici intervenuti in acqua per provare a salvarlo. Il 16enne, recuperato in condizioni critiche, era stato trasferito con urgenza all’ospedale San Raffaele di Milano: è morto poche ore dopo. La vittima dell’incidente era di origini africane e ospite di una comunità per minorenni di Spino d’Adda, in provincia di Cremona. Il sindaco di Comazzo, Marco Pavese, ha espresso il suo cordoglio: «È una tragedia che ci colpisce molto e che lascia senza parole – spiega -. Il divieto di balneazione c’è e bisogna farlo sempre rispettare. Spero che sia l’ultima volta che accade una tragedia simile». corriere.it