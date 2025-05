Si toglie la fascia tricolore, sindaco di Merano la rifiuta

A mezzogiorno in punto in consiglio comunale a Merano si è svolta la cerimonia di proclamazione degli eletti da parte della Commissione elettorale Centrale. All’atto della consegna dei simboli della fascia tricolore, del medaglione e della chiave della città, uno scivolone politico da parte della neo eletta sindaca di Merano Katharina Zeller che invitata dall’ex Dario Dal Medico ad indossare la fascia tricolore, se ne è disfatta nel volgere di pochissimi secondi come documenta il video. Alle parole del suo predecessore che la invita ad indossarla come obbligo istituzionale, Zeller (esponente di madrelingua tedesca della Südtiroler Volkspartei) risponde «Sei sicuro? Non credo» e poi la toglie dicendo «Mettiamola qua, va» appoggiandola su una sedia. Dal Medico ribatte: «Non sono mica d’accordo, devi indossarla». Al di là dei significati ufficiali, il gesto della neo sindaca cozza con la proclamata eguaglianza dei cittadini e con la volontà di essere la sindaca di tutti per il bene della città. Anche i simboli hanno il loro significato che va oltre le barriere e non dovrebbero essere motivo di divisione. Il gesto non manca di suscitare indignazione da parte anche di chi, appartenente alla comunità italiana, in fiducia l’ha votata. corriere.it