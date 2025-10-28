Si toglie il braccialetto elettronico e uccide la moglie a coltellate, arrestato

Femminicidio a Castelnuovo del Garda, nel Veronese. Un uomo ha aggredito la compagna in casa uccidendola con colpi di coltello. La vittima è Jessica Stapazzolo Custodio de Lima, 33 anni. Douglas Reis Pedroso, 41 anni, è già stato fermato dai carabinieri che stanno procedendo con i rilievi: è stato lui a chiamare i militari nella notte tra il 27 e il 28 ottobre manifestando l’intenzione di togliersi la vita. Dopo le sue parziali ammissioni sono partiti gli accertamenti che hanno portato al ritrovamento del cadavere nella casa di Castelnuovo. Vittima e omicida sono entrambi di origine brasiliana: la donna circa un anno e mezzo fa sarebbe andata a vivere nell’appartamento che l’uomo aveva comprato in precedenza.

Il presunto omicida era stato sottoposto alla misura del braccialetto elettronico. Quando è stato fermato dopo il delitto, però, Douglas Reis Pedroso non ce l’aveva. I carabinieri stanno indagando per capire come e quando se ne possa essere disfatto. L’apparato ricevente in dotazione alla ex compagna, invece, è stato trovato nel garage della madre, a Ponti sul Mincio, ad appena dieci chilometri da Castelnuovo del Garda. Reis – che risulta consumatore di alcol e stupefacenti – ha una serie di precedenti, dalla condanna per rifiuto dell’accertamento dello stato di ebrezza fino a procedimenti penali per maltrattamenti e lesioni nei confronti della compagna quantomeno da agosto 2024 ad aprile 2025. A fine 2024 avrebbe anche agito violenza sessuale nei confronti della sorella di Jessica Stapazzolo finendo per minacciare i carabinieri intervenuti in quell’occasione. Per questo, il questore di Verona aveva emesso un provvedimento di ammonimento nei suo confronti ed era stato chiesto il rinvio a giudizio per i procedimenti penali relativi a quei fatti. Il 21 aprile 2025, l’uomo era stato arrestato per un ennesimo episodio di violenza verso la Jessica Stapazzolo. Come ricostruito dalla procura, l’aveva aggredita «gettandola a terra, trascinandola per i capelli sull’asfalto, colpendola con tre pugni al volto e infine attingendola ripetutamente al volto e al collo con la chiave della sua autovettura». Un episodio che aveva fatto scattare subito il divieto di avvicinamento nei confronti della donna, con l’obbligo di non contattarla e di non accedere al comune di residenza di lei. Un mese dopo all’uomo era stato applicato il braccialetto elettronico; la donna aveva invece il ricevitore che segnalava un eventuale avvicinamento da parte dell’aggressore. corriere.it