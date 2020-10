di Ilaria Passeri

Tre ricevimenti in 48 ore, per non violare il Decreto Conte.

Grazie a questo bizzarro escamotage, Chiara e Vincenzo, due sposini della Provincia di Forlì-Cesena, lo scorso week end sono riusciti a festeggiare le nozze con tutti i loro invitati, senza violare alcuna restrizione del DPCM del 13 ottobre scorso.

La coppia, già costretta, in piena pandemia, a rinviare il matrimonio, non voleva rinunciare nuovamente al suo giorno più bello; e così, ha deciso di esagerare, organizzando tre distinti ricevimenti. Due giorni intensi per i novelli sposi, che oggi si dicono molto soddisfatti per l’ottima riuscita del loro “matrimonio itinerante”.

Per i pochi che non sono rientrati nel triplice contingentamento, sono state programmate delle piccole cene nei prossimi giorni o, in alternativa, festose videochiamate.

Tutti contenti, insomma, e allora, come si usa dire in questi casi: “Evviva gli sposi”!