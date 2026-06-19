Si rifiuta di scendere dalla macchina dell’ex, in Ciociaria arrestato
La di Polizia di Stato, ha tratto in arresto, in flagranza di reato, un uomo di 49 anni, residente in questo capoluogo, con l’accusa di atti persecutori e maltrattamenti contro familiari o conviventi. In particolare verso le ore 10.55 di ieri, gli Agenti della Squadra Mobile ricevevano una richiesta di aiuto proveniente da una donna, che segnalava la presenza a bordo del suo veicolo di un uomo molesto che si rifiutava di scendere, con il quale aveva avuto una relazione in passato e per il quale aveva sporto una querela per maltrattamenti. La donna nei pochi istanti al telefono riusciva ad indicare la posizione, per cui, dopo pochi minuti gli Agenti riuscivano a raggiungerla, unitamente a personale della Sezione Volanti a cui era stata divulgata nota via radio, riscontrando la presenza della richiedente, unitamente all’uomo segnalato, a bordo di un veicolo. La querela presentata nello scorso mese di maggio dalla vittima, unitamente ad altri elementi raccolti in sede di denuncia circa i fatti avvenuti nella mattinata di ieri (si appurava che in più occasioni il reo aveva costretto la vittima a tollerare la sua presenza contro il suo volere, anche in presenza dei figli minori della vittima) consentivano di evidenziare un grave quadro indiziario in ordine ai reati di stalking e maltrattamenti. Si procedeva quindi all’arresto dell’uomo e, al termine delle formalità di rito, veniva condotto preso la propria abitazione ove dovrà permanere in regime di arresti domiciliari a disposizione dell’Autorità giudiziaria.
Redazione Digital