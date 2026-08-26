Si prendono a sassate e a bastonate, in Ciociaria rissa in mezzo alle pecore
Personale della Polizia di Stato ha denunciato un uomo residente in un paese dei Monti Ernici, in seguito a denuncia presentata presso il Commissariato di P.S. di Fiuggi dalla vittima.
Come ricostruito dai poliziotti che hanno seguito il caso, vecchi dissapori, legati alla spartizione dei terreni per il pascolo delle rispettive greggi, sono sfociati nell’aggressione da parte dell’indagato nei confronti della parte offesa, che veniva colpita con un bastone, tanto da rovinare a terra svenuta.
Per le ferite riportate si rendeva necessario il ricorso alle cure dei sanitari.
Alla luce di quanto accertato, per il 37enne si delineava un grave quadro indiziario per il reato relativo alle lesioni personali.
Redazione Digital