Si opera e cambia il colore degli occhi, “Ho realizzato un sogno”

Lo scorso 21 aprile Francesco Chiofalo ha pubblicato su Instagram l’ultimo video con gli occhi del colore originale, ovvero castano scuro, quasi nero. Due giorni dopo l’ex concorrente di “Temptation Island” ha postato la clip dell’intervento di cheratopigmentazione a cui si è sottoposto per motivi esclusivamente estetici (in realtà questa operazione è stata introdotta diversi anni fa per mascherare le opacità corneali in occhi non vedenti a seguito di un trauma) e che la sua stessa fidanzata, Drusilla Gucci, non ha approvato («bene stai bene, ma non sei più te», ha commentato infatti la modella, dopo aver visto il risultato). Poi silenzio social fino al 16 maggio, quando Chiofalo è riapparso per rivelare di aver ricevuto insulti e persino minacce di morte e di non volersi pertanto far vedere con i nuovi occhi che, fra l’altro, nemmeno sua madre ha apprezzato («ma sei normale? È un colore assurdo, ti sta malissimo, non ti voglio più vedere», è stata la reazione veemente della donna). Alla fine però il 35enne romano ha cambiato idea e ha deciso di mostrare ai suoi quasi 1,8 milioni di follower i suoi nuovi occhi «alla Paul Newman», fregandosene dei commenti cattivi che avrebbe potuto ricevere. «Questo è il mio nuovo colore di occhi. Il colore che porterò con me per tutta la vita – ha scritto infatti Chiofalo a corredo del reel – . Non mi vergogno più di farli vedere a tutti e vi dirò di più. A me piacciono tantissimo e sono contento di essermi sottoposto all’intervento di cambio colore e di aver avuto il coraggio di farlo, perché ha realizzato un sogno per me irraggiungibile». L’ex personaggio televisivo ha poi affrontato il tema hater. «Adesso potete anche riempire i commenti di questo reel di insulti contro di me: sul personale, sul mio aspetto fisico, sul nuovo colore dei miei occhi e su tutto quello che volete voi. Tanto ormai neanche ci faccio più caso, mi sono abituato. In queste settimane me ne sono state dette di tutti i colori sono stato vittima di cyberbullismo sotto gli occhi di tutti…è stato un “tutti contro uno” veramente di cattivo esempio e totalmente ingiusto. Io ho cambiato il colore dei mie occhi, non ho fatto del male a nessuno. Ognuno di noi con la sua pelle è libero di fare ciò che vuole. E nessuno si deve permettere di giudicare e offendere un altra persona per le proprie scelte personali. E siate onesti con voi stessi…intervento a parte…a tutti piacerebbe poter scegliere il colore dei propri occhi». La conclusione del lungo sfogo social è affidata a un ironico post scriptum. «Ah, quasi dimenticavo! Ci tengo a specificare che sono sempre io, lo stesso di prima e non è cambiato nulla… a parte il colore dei miei occhi». Più di ottomila i commenti pubblicati sotto il reel e, come previsto dallo stesso Chiofalo, le critiche sono state moltissime, come pure i messaggi di insulti, ma a sorpresa c’è stato anche chi ha espresso un giudizio positivo sui suoi nuovi occhi color del cielo. corriere.it