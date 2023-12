Si lancia sui binari e viene travolto dal treno, ritardi e cancellazioni tra Roma e Napoli

Caos sulla tratta ferroviaria Roma-Napoli: oltre allo sciopero odierno, un ulteriore evento ha messo in crisi la circolazione a causa dell’investimento mortale di una persona verificatosi all’altezza di Priverno (Latina), poco prima delle 10 di venerdì 15 dicembre. Si tratta di un uomo dall’età apparente trs i 30 e 40 anni, non ancora identificato. Drammatiche le testimonianze raccolte in merito alla dinamica. Secondo una prima ricostruzione, l’uomo si trovava apparentemente in sicurezza sulla banchina dietro la linea gialla, ma improvvisamente, all’arrivo del convoglio, si è lanciato sui binari ed il suo corpo è stato dilaniato. Il capotreno è riuscito ad azionare l’allarme acustico previsto, ma la persona non si è fermata. Sono tutt’ora in corso gli accertamenti da parte dell’autorità giudiziaria. Rallentamenti nel traffico ferroviario: Trenitalia comunica che «i treni intercity e regionali in direzione Roma possono registrare maggiori tempi di percorrenza fino a 20 minuti. In direzione Napoli possono registrare maggiori tempi di percorrenza fino a 60 minuti ed essere instradati sul percorso alternativo tra Roma e Napoli via Cassino. I treni intercity e regionali possono subire limitazioni di percorso o cancellazioni. corriere.it