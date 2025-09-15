Si lancia dal balcone ma colpisce una passante, lui ferito lei morta

Si è gettato nel vuoto, dal quarto piano del palazzo in cui abita. E dopo un salto di decine di metri è finito addosso a Francesca Manno, 83 anni, schiacciandola. Per l’anziana non c’è stato niente da fare. È morta sul colpo. L’impatto è stato troppo violento. A precipitarle in testa è stato un 70enne italiano che nel pomeriggio di domenica 14 settembre, intorno alle 18, aveva deciso di scavalcare il balcone e di lanciarsi giù. Un gesto volontario che però ha tolto la vita alla 83enne. L’uomo invece è sopravvissuto. È stato portato in condizioni critiche, ma non in pericolo di vita, al pronto soccorso del Niguarda, dov’è stato soccorso dal trauma team. È sempre rimasto cosciente. Il 70enne è saltato dal quarto piano del condominio di via Fratelli di Dio — di fronte al Parco della Cave, a Baggio — dove vive. In quell’esatto momento stava però rientrando a casa una vicina, Francesca Manno appunto, che è stata centrata in pieno. La tragedia è avvenuta nel cortile interno della palazzina dove i due abitavano. Sul posto si sono precipitati i sanitari del 118 che hanno però solo potuto constatare la morte della donna, mentre il 70enne è stato portato d’urgenza al pronto soccorso. In via Fratelli di Dio sono arrivati anche i carabinieri del Nucleo Radiomobile e della stazione San Cristoforo, guidati dal comandante Paolo Franchina. I militari hanno ricostruito la dinamica della tragedia anche se all’inizio era circolata un’altra versione. Infatti s’era subito pensato a un doppio suicidio, due coniugi che si sarebbero gettati insieme. Ma dai primi accertamenti dei militari è emerso che in realtà l’uomo e la donna non avevano nessun legame tra loro. Dalle successive verifiche invece s’è capito che l’uomo aveva provato a togliersi centrando la donna. Il 70enne è stato denunciato per omicidio colposo. Al momento è ancora ricoverato con diverse fratture alle gambe. corriere.it