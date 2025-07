Si ferma per soccorrere motociclisti coinvolti in un incidente, muore travolta da un Suv

Incidente mortale ieri sera, 25 luglio, sulla tangenziale di Bari. All’altezza dell’uscita per il quartiere San Paolo, una donna di circa 40 anni, è stata travolta e uccisa dal un Suv. Insieme al marito si era fermata per prestare soccorso ad una coppia di motociclisti rimasti coinvolti in un precedente incidente. Il Suv che ha travolto la donna – sembrerebbe dalla ricostruzione fatta dalla polizia locale e dai carabinieri – non avrebbe frenato in tempo per evitare il blocco che si era formato sulla strada a causa dell’incidente.

Sul posto poco minuti dopo gli operatori del 118: i soccorritori hanno tentato di rianimare la donna, ma non c’è stato nulla da fare.

Insieme al marito, (ricoverato con fratture multiple) si era fermata ed era scesa dall’auto per aiutare i giovani motociclisti.

Sono gravi le condizioni della passeggera di una delle due moto coinvolte nell’incidente: l’altro motociclista è rimasto ferito e le sue condizioni non sono gravi.

I sopralluoghi sulla strada, in atto anche questa mattina, dovranno chiarire la complessa dinamica del doppio incidente. corriere.it