Si allaccia al contatore con una chiavetta e per anni non paga la bolletta, in Ciociaria scoperto e denunciato

La Polizia di Stato ha denunciato un uomo di 50 anni residente a Sora. Nei confronti del predetto, i poliziotti del Commissariato di P.S. di Sora hanno ricostruito un grave quadro indiziario relativo al reato di furto aggravato. Nella circostanza gli investigatori hanno accertato che l’uomo ha fruito del servizio idrico per circa 3 anni, senza pagare mai alcuna fattura. Nell’abitazione oggetto di accertamento da parte del personale preposto, è stato infatti trovato un contatore idrico non censito e grazie alla manipolazione di una chiavetta, veniva garantita l’immissione di acqua pubblica all’interno dell’impianto del locale senza che la stessa fosse contabilizzata.

Redazione Digital