Sfregiato con la vernice il simbolo di Milano, vandalizzata la Galleria Vittorio Emanuele II

È stato vandalizzato l’arco di ingresso della galleria Vittorio Emanuele II, in piazza Duomo a Milano. Lunedì sera tre giovani vestiti di nero si sono arrampicati sul monumento, tra gli sguardi dei passanti e dei turisti in piazza, e hanno tracciato con bombolette di vernice spray verde e azzurra le loro «firme»: alcuni graffiti o «tag», disegni e scritte stilizzate (tra cui alcune frecce, una stella a cinque punte e la parola «king» seguita da un cuore), ben visibili da terra. Il fatto è avvenuto intorno alle 22.30, e in un video pubblicato sui social si vedono in azione i writer, che poi sono fuggiti. Molti dei presenti hanno manifestato il loro dissenso con fischi all’indirizzo dei vandali. Alcuni agenti del nucleo Duomo della Polizia locale hanno dato l’allarme e sono immediatamente saliti, ma i tre intanto erano scappati nel dedalo dei tetti. Sono intervenuti anche Digos e i vigili del fuoco, che hanno illuminato la Galleria con le fotoelettriche, ma degli autori nessuna traccia. Sono in corso le indagini per identificare gli autori del gesto. «Rabbia e disgusto. Questo è il sentimento di tutta Milano alla vista della Galleria Vittorio Emanuele II colpita da questi vandali», dichiara Michele Albiani, presidente della commissione Sicurezza in Comune, e continua: «Gli autori di questo insulto a tutta la città vanno acchiappati e puniti. Allo stesso tempo c’è da chiedersi come siano riusciti a salire fin lassù per realizzare quell’abominio. Chi ha permesso che ciò avvenisse, allo stesso modo dei vandali, deve essere punito in maniera esemplare». corriere.it