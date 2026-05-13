Sfonda la porta e picchia l’ex moglie, in Ciociaria scatta il braccialetto elettronico

I Carabinieri hanno eseguito un’ordinanza di divieto di avvicinamento alla persona offesa, con contestuale applicazione del braccialetto elettronico, emessa dal G.I.P. del Tribunale di Frosinone nei confronti di un 44enne del luogo, già noto alle forze dell’ordine. Il provvedimento scaturisce da una rapida e serrata attività investigativa condotta dai militari di Anagni, avviata nel pomeriggio del 15 aprile scorso, quando la donna, coniugata ma non più convivente con l’indagato – ha trovato il coraggio di varcare le porte della Caserma per denunciare mesi di terrore. La donna ha raccontato ai militari di subire da tempo comportamenti vessatori, minacce e atti persecutori da parte dell’ex coniuge, incapace di accettare la fine del loro matrimonio. Una gelosia morbosa e ossessiva che aveva costretto la vittima a stravolgere le proprie abitudini e il proprio stile di vita, vivendo in un perenne stato di ansia e paura. La situazione, già drammatica, è culminata in un grave episodio di violenza la sera del 14 aprile. Intorno alle 19:30, l’uomo ha contattato telefonicamente la vittima pretendendo di sapere dove si trovasse. Di fronte al rifiuto della donna, l’ex marito ha perso il controllo, minacciandola di morte e promettendo di distruggerle l’abitazione. Intuendo il pericolo imminente, la 43enne ha avuto la prontezza di allontanarsi immediatamente dal proprio domicilio, mettendosi in salvo. Pochi istanti dopo, confermando la ferocia delle sue minacce, l’aggressore ha raggiunto la casa della donna, ha sfondato la porta d’ingresso e ha messo l’intero appartamento a soqquadro, devastandolo. La denuncia formalizzata il giorno seguente ha permesso ai Carabinieri di attivare immediatamente l’iter d’urgenza a tutela della vittima, raccogliendo nell’immediatezza un quadro indiziario solido e inconfutabile in merito ai reati di maltrattamenti in famiglia e atti persecutori (stalking). Gli elementi probatori, prontamente rassegnati alla Procura della Repubblica di Frosinone, hanno consentito al G.I.P. di emettere l’odierna misura cautelare. Con l’applicazione del dispositivo di controllo elettronico a distanza (braccialetto elettronico), i Carabinieri garantiscono ora un monitoraggio costante e una tutela reale alla vittima, impedendo all’aggressore di avvicinarsi ai luoghi da lei frequentati. L’operazione odierna testimonia il costante e instancabile impegno della Compagnia Carabinieri di Anagni e di tutta l’Arma nel contrastare i reati c.d. “Codice Rosso”, dimostrando ancora una volta come la fiducia nelle Istituzioni e la tempestività nella denuncia siano gli strumenti fondamentali per spezzare le catene della violenza domestica. L’invito dei Carabinieri a tutte le vittime di soprusi è sempre lo stesso: non esitate a denunciare e a chiedere aiuto, non siete sole. Ancora una volta la tempestività e la professionalità dell’Arma dei Carabinieri si rivelano decisive nel contrasto alla violenza di genere e a tutela delle fasce più deboli.

Redazione Digital