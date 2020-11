La sala Consiliare del Comune di Falvaterra si trasforma per un giorno in un set fotografico per ospitare un’importante iniziativa contro la violenza sulle donne a cura dell’Associazione Ammuri Liberi in collaborazione con la Regione Lazio.

“In vista della Giornata Internazionale Contro la Violenza sulle donne – spiega la Consigliera delegata ai Servizi Sociali, Elisa Ceccarelli – abbiamo voluto dare il nostro contributo all’iniziativa 100 VOLTI DI DONNA, mettendo a disposizione la sala consiliare per una delle 5 sessioni di trucco e fotografia realizzate, e svolgendo così un ruolo proattivo in questo progetto di sensibilizzazione e contrasto alla violenza di genere. Credo che i nostri cittadini possano essere orgogliosi di vedere il proprio Comune in prima fila nella battaglia alla violenza esercitata contro le donne, nell’ambito di un progetto regionale molto significativo. Le iniziative come questa qualificano un intero mandato di un’amministrazione. Posso già anticipare che non sarà l’ultima delle nostre iniziative di contrasto alla violenza, è un tema a cui teniamo particolarmente”.

“La sala consiliare è spesso luogo di dissidi, alterchi, odio. Oggi si è trasformata in un luogo di empatia e amore per vincere la battaglia contro la violenza sulle donne – commenta soddisfatto il Sindaco, Francesco Piccirilli. Appena si è presentata l’opportunità di mettere a disposizione una location del nostro Comune per un progetto così importante, mi sono spinto molto affinché venisse scelto il nostro Comune, e alla fine siamo arrivati a questo risultato. Voglio ringraziare l’Associazione “Ammuri Liberi” che ha realizzato l’iniziativa, la Regione Lazio e, in particolare la promotrice, la Consigliera regionale Sara Battisti, e il Comune di Cassino, nella persona della Presidente del Consiglio Barbara di Rollo, che si è spesa molto per la realizzazione pratica del progetto. Siamo al lavoro per altre iniziative che presenteremo già nei prossimi giorni: il Covid19 ha rallentato il nostro cronoprogramma sul tema, ma posso assicura che il nostro Comune è in prima linea in questa battaglia”.

Redazione Digital