Sesso con un’alunna minorenne, sospesa professoressa rischia l’accusa di violenza

La ragazzina, all’epoca 14enne, non aveva detto niente ai genitori ma ne aveva parlato con la psicologa della scuola. La quale ha denunciato il caso, quello di una insegnante di 55 anni che ha avuto un rapporto sessuale con la minorenne. È stata interdetta per 12 mesi con il divieto assoluto di avere contatti di qualsiasi genere con la sua alunna.

Lei è una docente di materie letterarie di una scuola di Pescara, come scrive il quotidiano Il Centro. I fatti sarebbero avvenuti nell’aprile del 2023. Come ha scritto il gip Francesco Marino la donna «approfittando del ruolo di professoressa e della relativa posizione di preminenza e autorevolezza», avrebbe circuito la ragazzina.

Tra la docente e la studentessa si sarebbe instaurata una vera e propria relazione affettiva. Prima il corteggiamento, poi lo scambio di messaggi su whatsapp, fino ad arrivare a un rapporto sessuale completo a casa della docente.

La relazione sarebbe durata per un po’, anche con scenate di gelosia da parte della docente finché la ragazzina avrebbe deciso di porre fine alla relazione. In quella fase, in cui il rendimento scolastico è diminuito, si sarebbe rivolta alla psicologa.

La vittima ha poi confermato agli uomini della questura quanto detto dalla psicologa. Il gip non ha accolto la richiesta di domiciliari per la professoressa e ha optato solo per la sospensione dall’insegnamento. Non è stato infatti ritenuto possibile che possa commettere di nuovo reati simili. La docente ora è accusata di abuso del rapporto di affidamento e di atti sessuali compiuti nell’ambito di un rapporto di potere. Vista l’età della vittima, la donna potrebbe essere incriminata anche per violenza sessuale. corriere.it