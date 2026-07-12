Serrone Rock, torna il Festival ecco tutto il programma

“Dopo un anno di pausa torna uno degli eventi più attesi e seguiti, il Serrone Rock Festival – hanno affermato gli organizzatori – Il festival nasce con l’obiettivo di unire musica, aggregazione, passione per il rock e spirito di libertà, creando un appuntamento capace di coinvolgere appassionati provenienti da tutto il territorio regionale e non solo. Dopo il successo delle precedenti edizioni, il SERRONE ROCK FESTIVAL torna con tre giornate dedicate completamente alla musica live, ospitando 12 band tra gruppi inediti e tribute band di grande richiamo.

24 Luglio

* NUARI

* LA SINDROME DI OSCAR

* WILD WEST BAND – tributo Dire Straits

* HIGH VOLTAGE – tributo AC/DC

25 Luglio

* IL DONO

* GRAVENIA

* SANDMEN – tributo Metallica

* SUPERSONIC – tributo Oasis

26 Luglio

* ALTERNA

* VERDE MATEMATICO

* MOJO RIDERS – tributo The Doors

* PINO SCOTTO

Tra gli ospiti più attesi della manifestazione figurano:

– i SUPERSONIC, riconosciuti da Rolling Stone Italia come miglior tribute band italiana agli Oasis

– i SANDMAN tribute band Metallica ai quali, i Metallica stessi, hanno apprezzato e ricondiviso diverse loro storie e video

– PINO SCOTTO, storica voce dei Vanadium e autentica icona del rock e dell’heavy metal italiano

Durante le tre giornate, ed in particolare il 25 luglio, è prevista una forte affluenza di Bikers.

Per accogliere al meglio i gruppi motociclistici che prenderanno parte all’evento, l’organizzazione metterà a disposizione:

* un’area riservata dedicata esclusivamente al parcheggio delle moto;

* una convenzione dedicata per il menù cena durante le serate del festival;

* la possibilità di campeggiare gratuitamente, per chi lo desiderasse, in un’area appositamente individuata dall’organizzazione.

L’evento rappresenta un’importante occasione di incontro tra musica rock, spirito di condivisione e aggregazione.

Per tutto l’evento ci saranno stand gastronomici, birra, cocktail, area camping gratuita (solo per il 25 luglio), mercatini e un area bimbi. L’Associazione Serrone Rock Festival vi aspetta a Serrone per vivere insieme tre giorni di puro Rock! Info Festival: 3880584145 – 3289249645. Info Bikers: 335 6461144 – 3275790110″.

Redazione Digital