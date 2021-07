Serie A, Frosinone dimentica i campioni gialloblu di pallanuoto “E’ molto grave”. Angelo Pizzutelli bacchetta la mancanza di considerazione mostrata nei confronti della squadra frusinate di pallanuoto promossa in Serie A2.

Angelo Pizzutelli

“Non mi risultano inviti né comunicati ufficiali “Istituzionali” pervenuti alla società per ringraziare, come si conviene, questi splendidi ragazzi – ha affermato il capogruppo PD Frosinone, Angelo Pizzutelli – Eppure non costerebbe nulla, anche se non ci sarebbero nastri da tagliare. Soltanto sensibilità ed attenzione a ciò che di buono avviene sulla nostra Città capoluogo. Pessimo esempio davvero”.

Redazione Digital