Sequestro di droga in Ciociaria, arrestato giovane malvivente

Proseguono le attività di contrasto dell’Arma allo spaccio di stupefacenti nel comune di Ceccano: lunedì pomeriggio, i Carabinieri della stazione dei Ceccano hanno arrestato un 26enne italiano trovato in possesso di circa 100 grammi di cocaina. I Carabinieri stavano effettuando un servizio finalizzato alla repressione delle attività di spaccio di stupefacenti, quando hanno notato uno strano andirivieni nel complesso di edilizia popolare di via Don Bosco, e hanno deciso di comprendere meglio cosa stesse succedendo. Le successive attività consentivano di individuare una abitazione dove, verosimilmente, avveniva lo spaccio. A quel punto i militari hanno compreso che era giunto il momento di togliersi ogni dubbio: una pattuglia in borghese si è fatta avanti ed è entrata per prima nell’appartamento, seguita subito dopo da personale in divisa. Le attività di perquisizione hanno avuto un esito positivo, in quanto all’interno è stato rinvenuto dello stupefacente per uso personale in possesso ad un 47enne italiano del luogo. Nell’abitazione di quest’ultimo, veniva identificato un ragazzo abitante nello stesso stabile, il quale alla vista dei militari si mostrava alquanto agitato, tanto da indurre gli operanti ad effettuare una perquisizione personale trovandolo in possesso di alcune confezioni di cocaina. Ritenendo che lo stesso potesse detenere altro stupefacente, i carabinieri procedevano a perquisizione della sua abitazione. Nel corso delle operazioni a casa del 26enne, i militari rinvenivano e sequestravano 95 grammi di cocaina e la somma di 1.320 euro, ritenuta provento dello spaccio, nonché materiale utile per il confezionamento dello stupefacente. Al termine formalità di rito il giovane, veniva condotto presso il carcere di Frosinone, su disposizione dell’A.G. in attesa della convalida di arresto in flagranza di reato. È obbligo rilevare che l’indagato, destinatario della misura cautelare, è, allo stato, solamente indiziato di delitto e la sua posizione sarà definitivamente vagliata giudizialmente solo dopo la emissione di una sentenza passata in giudicato in ossequio ai principi costituzionali di presunzione di innocenza.

Redazione Digital