Sequestro di droga in Ciociaria, arrestati 2 spacciatori

Controlli a tappeto, 20 grammi di cocaina, più di 100 grammi di sostanza da taglio e quasi 1.000 euro in banconote di vario taglio provento dello spaccio. È quanto scoperto dai Carabinieri delle Stazioni di Alatri e Guarcino che hanno arrestato un 41enne ed un 28enne di origini albanesi, con precedenti penali anche per reati specifici, accusati di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. L’operazione si inquadra in un più ampio dispositivo messo in atto quotidianamente dai militari della Compagnia Carabinieri di Alatri volto alla prevenzione e repressione dei reati in genere nonché quelli inerenti lo spaccio di sostanze stupefacenti. È proprio in quest’ottica che i due uomini sono stati notati a bordo di un’autovettura aggirarsi nella periferia del comune ciociaro. Alla vista dei Carabinieri i due uomini hanno provato a disfarsi della sostanza stupefacente, occultandola nei sedili posteriori dell’autovettura, ma durante le operazioni, i militari hanno rinvenuto e sequestrato lo stupefacente, la sostanza da taglio e le banconote. La droga è stata messa a disposizione dell’autorità giudiziaria che ha nominato un perito per le analisi di laboratorio e le banconote versate sul fondo unico di giustizia. I due uomini, invece, sono stati portati in caserma, dove è stato formalizzato l’arresto e, al termine delle formalità di rito, uno è stato ristretto agli arresti domiciliari presso la propria abitazione e l’altro tradotto presso la Casa Circondariale di Frosinone, a disposizione dell’autorità giudiziaria.E’ obbligo rilevare che gli indagati, destinatari della misura cautelare, sono, allo stato, solamente indiziato di delitto e la loro posizione sarà definitivamente vagliata giudizialmente, e solo dopo la emissione di una sentenza passata ingiudicato, gli stessi saranno, eventualmente, riconosciuti colpevoli, in maniera definitiva, del reato ascrittogli. Il tutto in ossequio al principio costituzionale di presunzione di innocenza.

Redazione Digital