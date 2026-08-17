Senza patente e con la droga in macchina, in Ciociaria fermato

Continua senza sosta l’attività di prevenzione e repressione dei reati da parte della Polizia di Stato. Nelle ultime ore, il personale della Squadra Volanti ha condotto tre distinti interventi strategici, focalizzati in particolare nelle aree a ridosso delle note piazze di spaccio cittadine, che hanno portato al deferimento di due persone all’Autorità Giudiziaria e alla segnalazione al Prefetto di una terza. Nella mattinata del 14 agosto gli agenti hanno fermato un uomo all’interno del parcheggio attiguo alla stessa Questura, in via Vado del Tufo. Il soggetto, alla vista della Volante, ha provato ad allontanarsi ma è stato prontamente raggiunto e fermato. L’uomo, un 43enne di Veroli, al controllo è risultato essere in possesso di sostanza stupefacente del tipo cocaina per un peso di circa 0,6 grammi. La sostanza è stata sequestrata e l’uomo, che ha dichiarato l’uso personale, è stato segnalato alla locale Prefettura, con contestuale avvio del relativo procedimento amministrativo. Nella serata dello stesso giorno, un’altra pattuglia delle Volanti ha intercettato in via Casilina Sud un’autovettura che, alla vista della Polizia, ha effettuato una manovra repentina svoltando in via Fonte Corina per sfuggire al controllo. Gli agenti sono riusciti a raggiungere ed arrestare la marcia del veicolo. Al volante è stato identificato un uomo di 53 anni, residente a Torrice, già gravato da numerosi pregiudizi di Polizia. L’uomo è risultato inosservante di un Foglio di Via Obbligatorio dal Comune di Frosinone della durata di un anno, notificatogli lo scorso giugno. Inoltre, guidava con patente revocata dal 2020 su un’auto già sottoposta a fermo amministrativo. Il conducente è stato denunciato in stato di libertà per la violazione della misura di prevenzione e sanzionato per le gravissime infrazioni al Codice della Strada. Infine, nelle prime ore del 15 agosto, una pattuglia in transito in viale Europa, nei pressi dei giardini del complesso popolare denominato “Casermone”, ha notato un uomo che tentava di dileguarsi arrampicandosi su una scarpata erbosa per evitare il controllo. Dopo un breve inseguimento a piedi, gli Agenti lo hanno raggiunto e dai successivi accertamenti è emerso che l’uomo era destinatario di un Foglio di Via dal Capoluogo in corso di validità fino al 2028. Per questo motivo è stato deferito all’autorità giudiziaria.

Redazione Digital