Senza cellulare durante la cena al ristorante, “Ti regaliamo il vino”

Lo abbiamo sempre in tasca, lo sentiamo vibrare anche quando non c’è. Lo smartphone, ormai, è diventato un’estensione del nostro corpo. Ma a quale prezzo? Blackout è la video inchiesta del Corriere della Sera in cinque puntate che esplora il lato oscuro di social e smartphone. Una droga consumata ogni giorno da milioni di persone, bambini compresi. A volte, purtroppo, con esiti fatali.

Come nel caso di Igor Maj, il 14enne milanese morto durante la “blackout challenge” (a cui si ispira il titolo del progetto), la folle sfida online che consiste nel soffocarsi per vedere quanto tempo si resiste prima di svenire. Questa prima puntata racconta la sua storia e quella di Vincent Plicchi, il 23enne bolognese suicidatosi in diretta TikTok dopo essere stato vittima di cyberbullismo.

Nelle puntate successive, attraverso la testimonianza di medici ed esperti, l’inchiesta indaga poi su quali siano veramente gli effetti della dipendenza da internet sulle nostre menti, sul sonno, sull’attenzione, sulla memoria. Per poi suggerire alcune possibili contromisure: dal ristorante che offre un bottiglia di vino ai clienti che decidono di mettere via il telefonino durante il pasto al club milanese che organizza eventi totalmente smartphone free. (Il tema di questa puntata). Blackout, inoltre, prova a stimolare il dibattito sul tema: prima ascoltando impressioni e opinioni di decine di studenti di terza media dell’Ic20 di Bologna; e infine con un’intervista a Giuseppe Valditara. In cui il ministro dell’istruzione e del merito, dopo aver vietato gli smartphone nelle scuole, svela il suo prossimo obiettivo: «Vietare i social ai minori di 15 anni». corriere.it