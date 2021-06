«Volevo anche io fare i complimenti per le nuove divise della Nazionale italiana cuochi». O anche: «Gli azzurri della Nazionale posano in divisa Armani ed è subito Grand Hotel Excelsior». Dilaga l’ironia sul web dopo la pubblicazione delle foto ufficiali della Nazionale, che l’11 giugno all’Olimpico di Roma debutterà agli Europei contro la Turchia, con le nuove divise firmate dal grande stilista e già state mostrate martedì 1 giugno su Rai Uno a «Notte azzurra», programma condotto da Amadeus, che ha ospitato l’Italia, il c.t. Roberto Mancini e il suo staff.

La divisa — che affianca quella da campo classica azzurra coi calzoncini bianchi firmata dallo sponsor tecnico Puma — è un completo che dovrebbe ricordare cromaticamente quello di Spagna 82, Mondiale vinto dall’Italia di Enzo Bearzot: un completo nero spezzato da una giacca chiara tendente al grigio/argento. Stile casual, con (per i giocatori, mentre Mancini e lo staff hanno la giacca più tradizionale) un colletto della giacca alla coreana, la vera mossa rivoluzionaria pensata da Armani. Che, però, a quanto pare, non piace a tutti.

«No dai, non scherziamo. Non sono uguali all’82 — si legge sui social —. Magari fossero uguali, potrebbe portare fortuna come allora». «Ragazzi, ma è una gara di MasterChef?», aggiunge un altro tifoso. E ancora: «Sembrano fattorini del Four Season Hotel», «Un caffè al tavolo 15, grazie». Lo stesso Nicola Savino, conduttore de «Le Iene», ha voluto ironizzare: «Al bagaglio ci pensa lei?». Come si può ben intuire, non piace a tutti. Ma l’importante è che il consenso l’Italia di Mancini se lo conquisti per quello che farà in campo. E a quel punto il colletto della giacca diventerà un dettaglio. corriere.it