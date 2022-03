Semafori in pieno centro, cambia la viabilità a Boville Ernica

Attivato il sistema semaforico che migliorerà la viabilità del centro storico eliminando gli ingorghi. Dopo le prove tecniche effettuate nei mesi scorsi ora si è passati alla soluzione definitiva. Sono stati installati due semafori e tutta la necessaria segnaletica verticale che regola i nuovi sensi unici, così da permettere un corretto funzionamento della circolazione stradale: un semaforo è attivo all’ingresso di porta San Nicola, un altro all’angolo di piazza Sant’Angelo, all’inizio dell’intersezione con via Roma. “Sono entrati in funzione già da ieri mattina – spiega il sindaco Enzo Perciballi – e sono il risultato di una scelta ben precisa di questa Amministrazione, resa possibile grazie alla fattiva collaborazione degli uffici comunali, della Polizia locale e del comandante Domenico Romano, che hanno attuato il progetto. La soluzione è stata adottata per evitare disagi lungo via Roma e ingorghi in piazza Sant’Angelo perché la larghezza della carreggiata lungo via Roma non permette il doppio senso di circolazione e ciò, fino ad ora, aveva costretto numerosi utenti a continue manovre in retromarcia, con ripercussioni anche sulla piazza. Siamo sicuri che adesso il nostro centro storico sarà più vivibile e la soluzione dei semafori rappresenterà un notevole vantaggio sia per i residenti che per le attività commerciali”.

Poi il primo cittadino Perciballi spiega come cambierà la viabilità nel centro storico che, fondamentalmente non ha subìto grandissime modifiche: “Via Roma rimarrà percorribile in entrambe le direzioni, con la viabilità regolata dal semaforo. Rimarrà a doppio senso di circolazione anche Corso Umberto I nel tratto che da piazza Sant’Angelo raggiunge piazza San Pietro. Diventano invece a senso unico di circolazione via della Ripresa nella direzione che va dall’inizio di via Roma (nei pressi di Porta San Nicola) fino al largo Pierre-Bènite. In questo tratto non si può tornare indietro ma si dovrà necessariamente transitare per via Roma attraverso Corso Umberto e piazza Sant’Angelo. Un altro senso unico è stato istituito su via del Falsarago dall’angolo di via Roma-piazza Sant’Angelo fino a piazza del Falsarago che diventa una sorta di parcheggio da cui si esce soltanto in direzione piazza Sant’Angelo. Oltre ai semafori abbiamo già provveduto a far installare l’opportuna segnaletica verticale. Ringrazio tutti gli uffici che hanno collaborato e la cittadinanza che si sta già impegnando a rispettare le nuove regole”.

Redazione Boville Ernica