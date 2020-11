Si sono fatti un selfie accanto alla bara aperta di Diego Maradona, morto il 25 novembre. Erano in tre. Uno, identificato, è già stato licenziato. Per gli altri due è questione di tempo. Il licenziato si chiama Diego Molina, un dipendente dell’impresa di pompe funebri Funeraria Pinier, incaricata delle esequie di Diego a Buenos Aires. Gli scatti sono stati rubati durante il trasporto della salma dall’abitazione di Tigre, luogo in cui è avvenuto il decesso, fino al palazzo presidenziale nella capitale: Molina e i suoi colleghi si sono fotografati accanto alla bara aperta mentre accarezzano il viso dell’ex campione. In una si vede addirittura un pollice alzato. Le foto sono apparse presto sui social in Argentina, alzando un’onda di indignazione e di richiesta di caccia ai responsabili, fino ad alcune minacce di morte. «È una canaglia», ha commentato su Twitter il legale di Diego, Matias Morla, che ha dichiarato di essere pronto a portarlo in tribunale «perché paghi questa aberrazione». corriere.it