Solo pochi giorni fa un giornalista del quotidiano la Repubblica derideva la Ciociaria. Ieri, su Italia 1, Floriana del Grande Fratello ha etichettato una ragazza “ciociara ripulita”.

Floriana Secondi vittima dello scherzo de Le Iene. Intenta a registrare una hit estiva, l’ex concorrente e vincitrice del Grande Fratello viene presa in giro da una ragazza bionda che ironizza sulla sua voce e presenza.

Floriana però litiga con questa giovane: “a ciociara ripulita, c’hai un chiusino della fogna al posto della bocca…”, ma lei ribatte “ah si tu aprivi i tombini prima”, ma la Secondi esplode: “fai una bruttissima figura, sei tutta rifatta, sei la classica ragazzina, sei una gazza ladra”.

Sul finale la ex concorrente scopre che solo uno scherzo delle Iene: “che cosa è che non è vero? Non mi ha rubato la canzone. Viva le Iene”.

