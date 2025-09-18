“Sei brutta e sei grassa”, picchia la moglie e la figlia poi viene arrestato

“Sei brutta e sei grassa”.Poi, dopo gli insulti, le botte. Alla figlia e anche alla moglie. Violenze che andavano avanti da mesi. L’ennesima storia di violenza nei confronti delle donne, che si è conclusa solo quando le due hanno trovato la forza e il coraggio di chiamare i carabinieri, arriva da un anonimo edificio di Varcaturo, comune lungo la fascia costiera di Giugliano, in provincia di Napoli, e vede protagonista un uomo di 61 anni e vittime la figlia 31enne e la moglie, una 57enne. “L’ho denunciato perché non ci fosse un altro femminicidio, sarebbe arrivato anche ad uccidermi”, racconta la 31enne di Varcaturo a ‘Dentro la Notizia’ in onda su Canale 5, e racconta soprattutto come ha trovato la forza di denunciarlo dopo l’ultimo episodio di violenza contro lei e la madre. Violenze che andavano avanti da 30 anni. ansa.it