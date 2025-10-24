“Se ti porti la tazzina da casa il caffè lo paghi 50 centesimi”, ecco l’iniziativa di Bar Don Antò

“Questa iniziativa è nata il 19 febbraio 2024 da una nostra idea originale, con l’obiettivo di promuovere comportamenti sostenibili, ridurre l’uso di materiali monouso e valorizzare la cultura del caffè come gesto di comunità e rispetto per l’ambiente – hanno affermato Ida Di Ciacco e Moreno Spada, titolari del Bar Don Antò Venafro (IS) – Dalla sua nascita, l’iniziativa ha ricevuto grande eco mediatica a livello locale e nazionale, con numerose partecipazioni televisive e radiofoniche che testimoniano in modo inequivocabile la nostra paternità e la data d’origine del progetto. Inoltre, lo slogan e il marchio “Se ti porti la tazzina da casa, il caffè lo paghi 50 centesimi” sono stati regolarmente registrati presso l’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi, a tutela della nostra creazione e del suo uso esclusivo. Ringraziamo i media che hanno seguito con interesse e rispetto la nostra iniziativa, nata con spirito genuino, civico e ambientale, e che continua a essere accolta con entusiasmo da migliaia di persone in tutta Italia”.

Redazione Digital