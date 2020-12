“Un lombardo? Vale più di un laziale. Nella distribuzione del vaccino bisogna tener conto dell’economia. La Lombardia è stato il territorio più colpito dai contagi, e quello che paga più tasse, gli estintori vanno messi dove hai più incendi”. È questa l’ultima uscita dell’eurodeputato leghista Angelo Ciocca. Il politico pavese, intervenendo in una trasmissione della rete Antenna 3, ha espresso il suo personale parere sui vaccini, riuscendo anche questa volta ad alzare un polverone.

Non è la prima volta, infatti, che Ciocca si rende protagonista di uscite o trovate che lo portano sotto i riflettori. Era il 23 ottobre 2018 quando nella sala stampa del Parlamento europeo si era tolto una scarpa per calpestare e imbrattare i documenti con cui la Commissione europea bocciava la manovra del governo giallo-verde. Precisamente un anno dopo, invece, sventolava in aula una scatola di cioccolatini turchi e una foto di Antonio Megalizzi (sventolare oggetti in maniera irrispettosa pare essere sport praticato da molti nella Lega) per protestare contro la Turchia.

Redazione Digital