“Se non torni con me ti taglio la gola”, arrestato compagno violento

Le minacce di morte e lo stalking non avevano riguardato solo la ex compagna e le sue due figlie, ma anche un paio di cavalli accuditi in un fondo alla periferia di Roma. «Ma se non torni con me ti sgozzo» aveva detto un 48enne alla donna, ripetendo l’avvertimento anche ai poliziotti che, qualche giorno fa, lo hanno trovato sotto casa della vittima, ubriaco e armato di coltello. Il 48enne, già denunciato dalla coetanea che lo aveva mandato via di casa, è stato arrestato dagli agenti del commissariato Aurelio per atti persecutori e minacce.