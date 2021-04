Se Grillo è garante, come sono gli altri 5 stelle?

Visto il recente video di Grillo, a difesa del figlio accusato di stupro, viene da domandarsi come siano gli altri 5 stelle.

Se Grillo è “garante”, come sono coloro che fanno riferimento a lui?

“Grillo non è un leader ma una sorta di catalizzatore – ha affermato il prof. Giovanni Orsina, direttore Luiss School of Government – Un comico con un ruolo quasi dittatoriale che si presenta alle riunioni politiche con un casco d’astronauta. Questa figura ha portato il movimento all’accordo con il PD nel Conte 2 e poi nel governo Draghi. Una contraddizione che è destinata ad esplodere. Il M5s però non cala nei sondaggi. Può contare ancora su un blocco di voti e su un delta che appartiene a Conte”.

Redazione Digital