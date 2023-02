Scuole senza riscaldamenti in Ciociaria, “Alunni al freddo roba da quarto mondo”

“Scandaloso con queste temperature a -6 gradi, gelate e ghiaccio sulle strade, le scuole di Torrice sono con i riscaldamenti spenti – ha affermato il consigliere comunale Fabrizio De Santis – Quello che scandalizza è che sono ben due settimane che accade ciò e sembrerebbe un problema di insoluti di fatture e non come vuol farci credere il Sindaco e qualche improvvisato assessore la caldaia, dando la colpa a chi 30 anni fa fece l’impianto. Carissimi sindaco e assessore, amministrare vuol dire gestire, sapere quando fare i controlli e le revisioni degli impianti e soprattutto assicurarsi il rifornimento. Questi sono eventi da quarto mondo. I bambini di Torrice con le passate amministrazioni non sono mai rimasti al freddo in aula, purtroppo per voi vi meritate anche questo primato. Le casse del Comune sono vuote, le opere sono ferme, i finanziamenti vanno persi, nelle stanze non ci sono più dipendenti, i cittadini si lamentano e i nostri figli, i figli della Torrice che vi ha votato battono i denti al freddo in un’aula gelida in cui le maestre spiegano e loro tengono i cappotti e i guanti. Complimenti”.

Redazione Digital