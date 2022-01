Scuole chiuse in Ciociaria, Sora Anagni Cassino in Dad Alatri in presenza

“Abbiamo deciso di sospendere le attività didattiche in presenza dal 10 al 15 gennaio, con la contestuale attivazione della didattica a distanza, per tutte le scuole di ogni ordine e grado di Cassino – ha affermato il sindaco Enzo Salera – Una decisione assunta nell’interesse esclusivo dei nostri ragazzi e delle loro famiglie e per garantire al sistema-scuola, le maggiori tutele possibili in questa fase complessa della pandemia”.

“Sospensione delle lezioni in presenza dal 10 al 14 gennaio – ha aggiunto il sindaco di Anagni, Daniele Natalia – Ordinanza emessa a scopo precauzionale e cautelativo”.

Didattica a distanza anche a Sora, Isola del Liri, Fiuggi, Veroli e Fumone.

Il sindaco di Frosinone, il sindaco di Ferentino e il sindaco di Ceccano non hanno ancora comunicato la loro decisione.

Ad Alatri tutti gli studenti in presenza.

Redazione Digital