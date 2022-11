Scuole chiuse in Ciociaria, allerta meteo ecco l’ordinanza del sindaco di Cassino

“Pochi minuti fa ho firmato l’ordinanza di chiusura di tutte le scuole di ogni ordine e grado, compreso l’asilo comunale, per la giornata di domani – ha affermato Enzo Salera, sindaco di Cassino – La Protezione civile regionale ha diramato il bollettino di criticità idrogeologica ed idraulica che prevede per la giornata di martedì 22 novembre per la nostra città il codice arancione: si prevedono importanti precipitazioni e venti di burrasca sul Lazio ed una allerta arancione per criticità idrogeologica ed idraulica per il territorio della nostra Città. Per evitare pericoli e problemi ai ragazzi e alle loro famiglie, per la giornata di domani tutte le scuole di ogni ordine e grado saranno, dunque, chiuse”.

Redazione Cassino