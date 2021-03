“Da circa una settimana abbiamo un notevole decremento della curva epidemica – ha affermato il sindaco di Monte San Giovanni Campano, Angelo Veronesi – Dai report SISP/ASL infatti, registriamo una media giornaliera di contagi pari a circa 3-4 casi. Una curva stabile con pochissimi casi giornalieri; una fotografia in chiaro che comincia a farci vedere l’inizio della luce. Questi risultati sono il frutto della Vostra diligentia, buon senso e comportamento responsabile e coscienzioso. Andiamo avanti così, non rallentiamo l’attenzione e non abbassiamo la guardia. Colgo l’occasione per informarVi che, data la persistenza di un notevole numero di casi di positività al Covid-19 all’interno delle nostre famiglie, con presenze di bambini. Atteso che, presumibilmente, una delle principali fonti della diffusione del virus è da ricercarsi nell’ambito scolastico (entrata ed uscita degli alunni che fanno gruppo tra loro). Attesa inoltre la nota del Direttore Generale ASL ed al fine di garantire una maggiore tranquillità a tutti Voi, anticipo che doverosamente adotterò specifica ordinanza afferente la proroga, per martedì 30 e mercoledì 31.03.2021, della chiusura totale di tutte le scuole, ovvero di tutti gli edifici scolastici di ogni ordine e grado che insistono sul nostro territorio comunale, fatta salva l’attività di didattica a distanza (DAD) per garantire il diritto allo studio degli alunni. Vi informo inoltre che gli Uffici Comunali, ad eccezione del Corpo della Polizia Locale, attesa l’intervenuta riscontrata positività di alcuni dipendenti, resteranno chiusi fino a tutto Sabato 03.04.2021, fatti salvi i servizi indifferibili e gli adempimenti con carattere di urgenza per i cittadini. Comunico altresì che i nostri due Civici Cimiteri, Capoluogo e Colli, verranno riaperti ai dolenti da martedì 30 Marzo 2021”.

Redazione Digital