Scuola in musica, ecco la rassegna del Comprensivo Alatri 1

“Notevole successo ha riscosso ad Alatri la Rassegna “Scuola in musica , svoltasi i giorni 9 e 10 Maggio presso l’Auditorium dell’Istituto d’Istruzione Superiore Pertini ad Alatri. La Manifestazione è stata Organizzata dall’Istituto Comprensivo 1 Alatri con il sostegno della SIAE, della Regione Lazio e del Ministero della Cultura nell’ambito del progetto “Per chi crea” e con il patrocinio del comune di Alatri. La rassegna, quest’anno alla prima edizione, ha visto l’esibizione di 20 orchestre formate dagli allievi delle scuole statali secondarie di primo grado ad indirizzo musicale, provenienti da tutta la Regione Lazio e dalla Campania. La nutrita partecipazione delle scuole ha confermato la formula vincente curata dagli ideatori ed organizzatori della kermesse, il M° Manlio Polletta in qualità di direttore artistico, ed il M° Fabio Spaziani in qualità di consulente musicale. La proposta ha subito trovato terreno fertile ed attivissimo nella dirigente scolastica dell’IC 1 Alatri, la dott.ssa Rossella Veglianti e in tutti i docenti del dipartimento di musica dell’Istituto, il prof. A. Fabio Testa, referente del progetto SIAE, la prof.ssa V. Minicilli, la prof.ssa A. Pepe, il prof. L. Piacentini. Iniziata con i saluti della Dirigente scolastica e del Sindaco di Alatri, il dott. Maurizio Cianfrocca, è proseguita alla presenza del delegato alla Cultura Sandro Titoni, del responsabile dell’Ufficio Scuola dott. Antonio Agostini, del direttore del Conservatorio “L.Refice” M°Mauro Gizzi, della dirigente scolastica dell’IIS Pertini dott.ssa Annamaria Greco, del Comandante della Compagnia Carabinieri di Alatri Capitano Leonardo Rosano. Sono stati presenti anche alcuni dirigente scolastici delle orchestre partecipanti: il ds Luigi Brandi per l’IC 2 Ferentino, la ds Raffaella Carrubba per l’IC Egnazio Danti e la ds Edina Furlan per l’IC 1 Frosinone. Tutte le orchestre ed i cori provenienti da tutta la regione Lazio e Campania sono riusciti ad attirare l’attenzione del pubblico per l’intera durata della rassegna deliziando il folto pubblico che si è soffermato ad ascoltare e ad applaudire i musicisti in erba. “Abbiamo fatto sì che la manifestazione venisse condivisa da tutta la cittadinanza”, ha detto il M° Polletta, “anima” portante della manifestazione. “Ciascuna esecuzione, ciascun gruppo orchestrale è riuscito a mettere in evidenza pregi del tutto unici, districandosi tra le finezze tecniche esecutive ed interpretative, esprimendo coerenza, professionalità e lo spessore che contraddistingue gruppi professionistici” La Rassegna, egregiamente presentata e curata nell’allestimento dall’ins. Roberta Pietrobono che ha condiviso il palcoscenico con la Prof.ssa Alba D’Amico, ha rappresentato una vera e propria festa della musica, sia per tutti i ragazzi degli ensemble, felici del traguardo raggiunto, che per i Professori che li hanno preparati con scrupolo, diligenza e grande abilità didattica, ma anche per i dirigenti scolastici delle rispettive scuole e per tutti gli spettatori, ai quali sono state destinate due giornate gradevolissime piene di esecuzioni musicali molto coinvolgenti e certamente di grande livello . complimenti a tutti …e già si parla della Rassegna “Scuola in Musica” II Edizione”.

Redazione Alatri